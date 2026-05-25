«Господи, помяни царя Давида»: Выпускникам объяснили, как правильно молиться перед ЕГЭ

Протоиерей Александр Трушин, духовник православной гимназии в Домодедове, в беседе с интернет-изданием Regions.ru дал рекомендации школьникам, как правильно молиться перед ЕГЭ. По словам священника, есть старинная молитва, которую ученики повторяют уже на экзамене.

«Господи, помяни царя Давида и всю кротость его». Смысл в том, что Господь за смирение оказал милость царю Давиду, и каждый учащийся хочет, чтобы Бог обратил внимание на его собственное смирение.

После молитвы можно поставить свечу перед образом святого или Божией Матери, но обращение должно быть искренним. Без него свеча «горит и ничего не меняет».

Отец Александр подчеркнул: молитва не заменяет подготовки. Она помогает справиться с волнением, но рассчитывать только на неё не стоит. Выпускникам и их родителям он посоветовал исповедоваться и причаститься. Молитва должна быть короткой и искренней.

А ранее российским школьникам разрешили паниковать перед сдачей ЕГЭ — но делать это нужно осознанно. По словам специалиста, открыв КИМы, нельзя бросаться решать сразу. Сначала нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.