Специальная военная операция
22 мая, 08:09

«Три минуты на страх»: Выпускникам разрешили осознанно паниковать перед сдачей ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Психолог Анастасия Лысакова поделилась лайфхаком, который помог ей сдать четыре экзамена. По её словам, открыв КИМы, нельзя бросаться решать сразу. Сначала нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.

«Проходит 3 минуты — тебе придётся решать тест. Ты его открываешь и делаешь», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Эксперт назвала это «взрослой позицией»: человек не отрицает эмоции, а отводит для них время и место. Второй инструмент — групповая терапия. Ритуалы вроде совместных объятий перед школой снижают уровень кортизола.

Фразы учителей «Ты обязан сдать на 100» работают как якорь провала. Готовиться нужно основательно, но на экзамене — придерживаться лозунга «будь что будет».

Ранее Life.ru писал, что более 2 млн школьников участвовали в пробных ЕГЭ и ОГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, участники оставили хорошие отзывы о проведённой процедуре. В ней приняли участие 600 тысяч выпускников 11-х классов и 1,5 миллиона девятиклассников.

Дарья Нарыкова
