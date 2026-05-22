«Три минуты на страх»: Выпускникам разрешили осознанно паниковать перед сдачей ЕГЭ

Психолог Анастасия Лысакова поделилась лайфхаком, который помог ей сдать четыре экзамена. По её словам, открыв КИМы, нельзя бросаться решать сразу. Сначала нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.

«Проходит 3 минуты — тебе придётся решать тест. Ты его открываешь и делаешь», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Эксперт назвала это «взрослой позицией»: человек не отрицает эмоции, а отводит для них время и место. Второй инструмент — групповая терапия. Ритуалы вроде совместных объятий перед школой снижают уровень кортизола.

Фразы учителей «Ты обязан сдать на 100» работают как якорь провала. Готовиться нужно основательно, но на экзамене — придерживаться лозунга «будь что будет».

Ранее Life.ru писал, что более 2 млн школьников участвовали в пробных ЕГЭ и ОГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, участники оставили хорошие отзывы о проведённой процедуре. В ней приняли участие 600 тысяч выпускников 11-х классов и 1,5 миллиона девятиклассников.