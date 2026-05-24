Нужен «план Б»: Учитель объяснила, как снизить стресс у выпускников перед ЕГЭ

Ребёнку важно заранее вместе со взрослым продумать альтернативный сценарий на случай, если не удастся успешно сдать Единый государственный экзамен. Такой подход помогает снизить тревожность и легче пережить возможные трудности. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала учитель и эксперт по ЕГЭ Юлия Нефёдова.

По её словам, наличие заранее обсуждённого «плана Б» делает возможный неудачный результат менее травмирующим для школьника. В качестве вариантов она привела, например, паузу на год с последующей повторной попыткой поступления либо выбор обучения в колледже вместо вуза.

«В семье должен быть всегда план Б, и он должен быть проговорен несколько раз. Если ты не сдашь, если ты не поступишь в тот вуз, который хотел – ничего не будет. Мы все живы-здоровы, мы выберем с тобой вариант, который заменит план, придуманный изначально», – подчеркнула преподаватель.

По её словам, выпускнику будет морально легче от ощущения того, что у него есть выбор кроме успешной сдачи экзамена.

Рособрнадзор ранее опубликовал рекомендации, в которых уточнил основания для удаления с ЕГЭ. К примеру, участника экзамена могут отстранить за списывание, разговоры с другими экзаменующимися, использование или наличие телефонов и другой техники, а также справочных материалов и записей.