Рособрнадзор определил список нарушений, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​

Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, в которых перечислены причины для удаления участника Единого государственного экзамена с пункта проведения. Об этом передаёт РИА «Новости».

Из материалов следует, что выпускника могут отстранить от экзамена, если он выполняет задания не самостоятельно, а с чужой помощью, разговаривает с другими сдающими в аудитории либо имеет при себе любые средства связи, фото-, аудио- или видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Также наказание грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные бланки.

Кроме того, всем присутствующим в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам шпаргалки, телефоны, планшеты, фото-, аудио- и видеотехнику. Нарушение этого правила также влечёт удаление.

Процедура оформления нарушения строго регламентирована: акт об удалении составляется в двух экземплярах. Это происходит в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и (если есть) общественного наблюдателя. Первый экземпляр вручают самому нарушителю, второй в тот же день направляют в ГЭК. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система образования города полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году ЕГЭ сдадут более 93 тысяч человек, включая тех, кто уже выпускался раньше. Среди самых популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый выбрал историю или литературу. ОГЭ предстоит пройти почти 130 тысячам школьников.