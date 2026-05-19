Летние каникулы в 2026 году увеличили на пять дней из-за ЕГЭ

В 2026 году школьники невыпускных классов уйдут на летние каникулы 27 мая. Учебный процесс завершится днём ранее — 26 мая, решение связано с тем, что школы заранее готовят помещения под пункты проведения экзаменов. Об этом ТАСС рассказал директор лицея МПГУ и эксперт Минпросвещения Игорь Якимов.

Проведение ЕГЭ в 2026 году стартует не раньше 1 июня. Между окончанием учебного процесса и началом экзаменов образуется несколько дней, которые используются для подготовки школ к проведению испытаний. В результате у учащихся невыпускных классов появляется дополнительный период отдыха — с 27 по 31 мая включительно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система образования города полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году ЕГЭ сдадут более 93 тысяч человек, включая тех, кто уже выпускался раньше. Среди самых популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый выбрал историю или литературу. ОГЭ предстоит пройти почти 130 тысячам школьников.