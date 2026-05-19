Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 01:24

Летние каникулы в 2026 году увеличили на пять дней из-за ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2026 году школьники невыпускных классов уйдут на летние каникулы 27 мая. Учебный процесс завершится днём ранее — 26 мая, решение связано с тем, что школы заранее готовят помещения под пункты проведения экзаменов. Об этом ТАСС рассказал директор лицея МПГУ и эксперт Минпросвещения Игорь Якимов.

Проведение ЕГЭ в 2026 году стартует не раньше 1 июня. Между окончанием учебного процесса и началом экзаменов образуется несколько дней, которые используются для подготовки школ к проведению испытаний. В результате у учащихся невыпускных классов появляется дополнительный период отдыха — с 27 по 31 мая включительно.

Создатель «Русского медвежонка» заявил, что детей нельзя научить думать головой
Создатель «Русского медвежонка» заявил, что детей нельзя научить думать головой

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система образования города полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году ЕГЭ сдадут более 93 тысяч человек, включая тех, кто уже выпускался раньше. Среди самых популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый выбрал историю или литературу. ОГЭ предстоит пройти почти 130 тысячам школьников.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar