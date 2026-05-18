Создатель «Русского медвежонка» заявил, что детей нельзя научить думать головой

Создатель международной игры-конкурса «Русский медвежонок» Игорь Рубанов заявил, что ребёнка нельзя просто научить мыслить, но можно привить ему правильные подходы к рассуждению. Его слова приводит Радио РБК.

«Научить думать головой нельзя, а вот научить правильно думать — это можно», — отметил он. По словам Рубанова, один из важных навыков — умение отделять истину от лжи через проверку гипотез.

Он также предупредил, что интерес ребёнка нужно поддерживать осторожно. Чрезмерная стимуляция может работать как «допинг» и со временем приводить к истощению ресурсов.

Рубанов считает опасным избыток кружков, олимпиад и конкурсов для дошкольников и младших школьников. Родителям он посоветовал не пытаться через детей реализовать собственные несбывшиеся желания.

Отдельно эксперт раскритиковал подход, при котором школьников учат проходить тесты, а не учиться. По его мнению, результаты ЕГЭ, ОГЭ и других экзаменов не всегда отражают реальное качество образования.

Ранее психологи дали совет родителям, как убедить ребёнка не бросить учёбу ради «быстрых денег». Блогерство и бьюти-сфера могут помутнить разум подростка, дав иллюзию быстрого заработка на фоне необходимости поступать в университет и тратить на обучение несколько лет.