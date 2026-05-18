Предприниматель Герман Стерлигов в беседе с «Абзацем» заявил, что школьное образование пагубно влияет на личность ребёнка. По его словам, вся учебная программа — от литературы до естественных наук — противоречит религиозным догматам и превращает детей в «скотов».

Гуманитарные науки (литература в лице Лермонтова, Пушкина, Достоевского, история) — это, по его мнению, богохульство. Химия, физика и прочее — колдовство и алхимия. Внешнее проявление этого «безбожного скотства» — раскрашенные папуасы с татуировками, серьгами и пирсингом.

Особую ответственность бизнесмен возложил на родителей, которые отдают детей в «поганые школы». Это, уверен он, подталкивает детей к «тяжким преступлениям против веры», за которые наказание — смерть — и в земной, и в вечной жизни.

