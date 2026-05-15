В школах может появиться новый обязательный предмет — шахматы

В российских школах предложили ввести шахматы как отдельный предмет. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, начинать можно с факультативных занятий, а затем постепенно перевести шахматы в обязательную часть школьной программы.

«Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет», — сказал Гриб РИА Новости.

Он отметил, что шахматы помогают детям развивать концентрацию, логическое и стратегическое мышление, а также чувство времени. По мнению представителя ОП, такие навыки особенно важны сейчас, когда школьники много времени проводят с гаджетами.

Если инициативу поддержат, школам придётся отдельно решать вопрос с программой, расписанием и подготовкой педагогов для таких занятий.

Идея ввести шахматы в школах звучит в России не впервые. Ещё в 1990-е для начальных классов предлагали факультативный курс «Шахматы — школе», а в 2004 году Минобрнауки выпускало приказ о развитии шахматного образования. Позднее похожие инициативы регулярно возвращались в повестку: в 2016 году обязательные уроки шахмат в начальной школе предлагал сенатор Вадим Тюльпанов, а Российская шахматная федерация и ФИДЕ продвигали проект «Шахматы в школе» для младших классов

В отдельных регионах такой опыт уже был. Калмыкия начала вводить шахматное обучение ещё в 1996 году, а в Псковской области с 2008 года работал «шахматный всеобуч» для первых и вторых классов. Позднее к проекту «Шахматы в школе» подключались Москва, Ханты-Мансийск, Белгородская, Липецкая и Калужская области, Чувашия и Якутия