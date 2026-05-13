Блогерство и ноготочки против диплома: Как убедить подростка не бросать ВУЗ ради «быстрых денег»

Блогерство и бьюти-сфера могут помутнить разум подростка, дав иллюзию быстрого заработка на фоне необходимости поступать в университет и тратить на обучение несколько лет. Однако на деле это приводит к безработице и позднему осознанию, что учёба была всё же необходима. Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила Life.ru, как убедить ребёнка не делать роковую ошибку, а выбрать хорошую профессию и получить диплом.

«Заставлять поступать ребёнка в ВУЗ не нужно. Чаще всего мы говорим про детей 17-18 лет, а это всё-таки подростковый возраст. В пубертате у ребёнка задача обесценивать родителей и формировать своё собственное мнение. Поэтому, если мы будем указывать ребёнку, что конкретно нужно делать, то получим противоположную историю», — пояснила специалист.

Если мы будем постоянно говорить: «Я тебя заставляю, давай, я тебе сказала, ты будешь поступать», а ребёнок, например, хочет поработать, понять себя и только потом поступать, то мы придём к тому, что у вас будут плохие детско-родительские отношения, отметила психолог. Подросток будет думать, что его никто не поддерживает, его самооценка упадёт, а отношения с мамой и папой ухудшатся. По итогу, он всё равно никуда не поступит, потому что это его личное дело, уверена специалист.

«Поэтому, на мой взгляд, заставлять не стоит. Лучше всего оговорить, когда конкретно и на какой период времени он делает перерыв в учёбе, и для чего ему это нужно, например, сейчас модно брать год «на подумать». То есть, если он планирует быть блогером или работать в бьюти-сфере, пусть он поставит себе конкретное время, которое он даёт себе на то, чтобы заработать на блогерстве, например, в течение полугода», — объяснила собеседница Life.ru.

Если у него не получается в течение полугода заработать какую-то сумму, которую он сам себе обозначит (например, чтобы хватало на аренду жилья и продукты), то тогда он будет постепенно выбирать, кем же он всё-таки планирует стать и на кого поступать. То есть, подросток сам придёт к мысли, что обучение в институте ему необходимо, подчеркнула Дугенцова.

«Если мы говорим про бьюти-сферу, то что это за сфера, что ты хочешь? Ты хочешь быть мастером ногтевого сервиса, парикмахером или кем-то ещё? Какие у тебя планы заработать? Как ты хочешь учиться? Человек, который планирует поступать, уже взрослый, и ему нужно делегировать эту зону ответственности. Пусть попытается снять квартиру, пусть попытается рассчитать финансы, чтобы понять, сколько что стоит», — продолжила эксперт.

Чаще всего дети думают, что сто тысяч рублей — это очень много, и, например, мастер ногтевого сервиса невероятно много зарабатывает и вообще ничего не делает, просто делая маникюр. А на самом деле 100 тысяч рублей может и не хватить. Если снимать, например, в Москве квартиру за 60 тысяч, то 40 остаётся на продукты. А этого уже вряд ли хватит для сытой жизни.

По словам Дугенцовой, нельзя подростку говорить напрямую: «Делай то-то-то», потому что мы получим ненужный результат. Его нужно довести до правильного вывода с помощью вопросов. Это очень искусная история, отметила психолог. Следует дать возможность ребёнку выбрать что-то самостоятельно, а если у него уже не получается, то он будет действовать с учётом ваших интересов в том числе, резюмировала она.

