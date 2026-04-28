Молодёжная депрессия стала феноменом: Психолог раскрыл вред обучения школьников на мемах

Чрезмерная геймификация лишает детей возможности трудиться ради знаний. Такой подход мешает добиваться целей в реальной жизни. Об опасности упрощения обучения рассказал психолог Михаил Хорс.

Эксперт пояснил — молодёжная депрессия стала феноменом современности, сообщает радио Sputnik. Причина в том, что детей постоянно опекали в детстве и юности. Родители убеждали — у них всё получится, они самые талантливые. Но в реальном мире появляются конкуренты, и подстраиваться никто не будет.

Хорс посоветовал вернуться к советской тактике обучения. Он сослался на исследования частных школ и гимназий. В первых к каждому ребёнку ищут индивидуальный подход. Во вторых — строгая муштра и зубрёжка. Выяснилось — выпускники гимназий лучше готовы к реальной жизни и учёбе в вузе. Там их не опекают, и это закаляет характер.

Ранее Life.ru сообщал, что молодёжь стала тратить на онлайн-обучение в шесть раз больше времени. Россияне до 25 лет перешли на системные занятия в интернете. За год трафик на образовательных платформах среди молодых пользователей вырос на 72%. Подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки. Они чаще выбирают длинные форматы и углублённые программы.