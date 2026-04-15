Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 10:53

Глава Минпросвещения оценил идею изменить срок обучения в школе

Минпросвещения России не планирует менять срок обучения в школах, он останется прежним. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

«11 лет оптимальный срок обучения. Здесь нет никаких планов изменять этот срок», — сказал Кравцов.

Ранее Life.ru писал, что в России обсуждают возможное изменение продолжительности школьного обучения. Президент РАН Геннадий Красников счёл, что достаточно и 10 лет. Но в Минпросвещения России заявили, что действующая система школьного образования остаётся оптимальной.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar