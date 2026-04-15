Глава Минпросвещения оценил идею изменить срок обучения в школе

Минпросвещения России не планирует менять срок обучения в школах, он останется прежним. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

«11 лет оптимальный срок обучения. Здесь нет никаких планов изменять этот срок», — сказал Кравцов.

Ранее Life.ru писал, что в России обсуждают возможное изменение продолжительности школьного обучения. Президент РАН Геннадий Красников счёл, что достаточно и 10 лет. Но в Минпросвещения России заявили, что действующая система школьного образования остаётся оптимальной.