Собянин рассказал, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система образования города полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году единый госэкзамен пройдут более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет.

Среди популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый выбрал историю или литературу.

ОГЭ предстоит сдавать почти 130 тысячам учащихся. Второй год столица реализует федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Выпускники 9-х классов могут сдавать вместо четырёх экзаменов два — по русскому языку и математике. Такой выбор сделали более 47 тысяч девятиклассников, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Для продолжения учёбы в 10–11-х классах по-прежнему необходимо сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору. Школьники с ограниченными возможностями здоровья смогут проходить аттестацию на дому, с учётом их индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Особое внимание уделено подготовке к ЕГЭ: с февраля в школах проходят практикумы, которые занимают до 40% учебного времени. Занятия ведут опытные преподаватели, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты и успешно поступают в вузы.

Ранее Рособрнадзор определил требования к заполнению бланков ЕГЭ-2026, включая цвет ручки и порядок внесения ответов. Использование цветных ручек, карандаша, а также средств для исправления ошибок — ластика и корректирующей жидкости — запрещено.