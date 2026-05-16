Замазка и ластик под запретом: Рособрнадзор утвердил новые правила заполнения бланков ЕГЭ

Рособрнадзор определил требования к заполнению бланков ЕГЭ-2026, включая цвет ручки и порядок внесения ответов. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Использование цветных ручек, карандаша, а также средств для исправления ошибок — ластика и корректирующей жидкости — запрещено. Отмечается, что каждое поле должно заполняться строго с первой клеточки, при этом цифры и буквы должны соответствовать установленному образцу.

В документе подчёркивается необходимость строго следовать инструкциям в заданиях и не оставлять на бланках никаких пометок, позволяющих идентифицировать участника экзамена. Также отдельно указано, что оборотная сторона бланков не предназначена для заполнения и должна оставаться пустой.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре заявили, что утечка экзаменационных материалов ЕГЭ исключена благодаря действующим организационно-технологическим мерам. В ведомстве отреагировали на участившиеся попытки мошенников продать выпускникам якобы ответы или контрольные измерительные материалы (КИМ), подчеркнув, что подобные предложения не имеют отношения к реальности.