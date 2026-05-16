Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 09:51

Замазка и ластик под запретом: Рособрнадзор утвердил новые правила заполнения бланков ЕГЭ

Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рособрнадзор определил требования к заполнению бланков ЕГЭ-2026, включая цвет ручки и порядок внесения ответов. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Использование цветных ручек, карандаша, а также средств для исправления ошибок — ластика и корректирующей жидкости — запрещено. Отмечается, что каждое поле должно заполняться строго с первой клеточки, при этом цифры и буквы должны соответствовать установленному образцу.

В документе подчёркивается необходимость строго следовать инструкциям в заданиях и не оставлять на бланках никаких пометок, позволяющих идентифицировать участника экзамена. Также отдельно указано, что оборотная сторона бланков не предназначена для заполнения и должна оставаться пустой.

Академик Онищенко признался, что попытался сдать ЕГЭ и «ничего не понял»
Академик Онищенко признался, что попытался сдать ЕГЭ и «ничего не понял»

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре заявили, что утечка экзаменационных материалов ЕГЭ исключена благодаря действующим организационно-технологическим мерам. В ведомстве отреагировали на участившиеся попытки мошенников продать выпускникам якобы ответы или контрольные измерительные материалы (КИМ), подчеркнув, что подобные предложения не имеют отношения к реальности.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar