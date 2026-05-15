В Рособрнадзоре объяснили, почему «слить» ответы к ЕГЭ технически невозможно

Утечка экзаменационных материалов ЕГЭ невозможна в силу организационно-технологических процедур. Так Рособрнадзор ответил на участившиеся «предложения» мошенников продать выпускникам ответы или контрольные измерительные материалы (КИМ).

Разработка КИМов ведётся в охраняемом помещении с видеонаблюдением и записью переговоров, доступ к компьютеру, на котором они составляются, строго ограничен. По каждому предмету создается множество вариантов, которые распределяются по регионам и часовым поясам автоматически. Никто не знает, какой вариант попадёт в конкретный пункт сдачи экзамена. При этом материалы шифруются и передаются по защищённым каналам.

Расшифровка происходит за 30 минут до ЕГЭ, для этого нужны два ключа: электронный токен у члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и пароль, полученный по защищенному каналу. Таким образом, в Рособрнадзоре предупредили, что никаких «слитых» ответов не может быть, также варианты с Дальнего Востока не будут соответствовать вариантам в других регионах.

А ранее Рособрнадзор установил перечень действий, которые запрещены участникам Единого государственного экзамена в 2026 году. Например, нельзя проносить с собой мобильные телефоны, калькуляторы, шпаргалки, письменные заметки и любые другие носители информации. Исключение делают только для разрешённых справочных материалов.