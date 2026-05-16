«Технологическая несуразица»: IT-эксперт оценил возможность взлома системы ЕГЭ

Взломать сервис ЕГЭ и добыть экзаменационные материалы для последующей продажи или утечки невозможно. Информация находится в контуре государственных систем, где действует высокий класс защиты, рассказал IT-специалист Павел Мясоедов.

Хранение данных организовано в разрозненном виде: сами задания расположены отдельно от контрольных измерительных материалов. Чтобы скомпрометировать систему, злоумышленникам пришлось бы атаковать сразу несколько объектов, что крайне сложно и трудозатратно, отметил собеседник «Москвы 24».

В истории сложных технологических систем успешных компрометаций почти не было, хотя отдельные попытки взломов предпринимались. Преждевременные публикации заданий в сети эксперт назвал фейками и уловками мошенников, нацеленными на обман граждан.

Несколько реальных сливов действительно случались, но по вине человеческого фактора, уточнил специалист. Сейчас система выстроена так, что контрольные измерительные материалы могут корректироваться вплоть до дня экзамена.

Что касается персонального подбора ключей к вариантам — это абсолютная технологическая нелепица, подчеркнул Мясоедов. Никаких идентификаторов для доступа к материалам не существует, есть лишь архив с вопросами и данными на федеральном и региональном уровнях.

IT-эксперт призвал не реагировать на предложения о покупке якобы слитых материалов, напомнив, что это противоречит закону. Вместо этого он посоветовал сосредоточиться на полноценной подготовке к экзаменам.

Напомним, в Министерстве просвещения РФ предупредили учеников и их родителей о новой схеме мошенничества, которая активизировалась перед началом основного периода ЕГЭ. Аферисты звонят школьникам и рассылают сообщения под видом чиновников, педагогов или членов экзаменационных комиссий, а затем под предлогом обязательной регистрации на итоговую аттестацию пытаются выудить у жертвы код подтверждения из смс либо заставить кликнуть по фишинговой ссылке.