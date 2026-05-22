«Не надо упускать, когда тебе везёт»: Ведущий «Умниц и умников» Вяземский раскрыл залог успешной сдачи ЕГЭ

Чтобы успешно сдать ЕГЭ и поступить, нужно набить руку на экзаменационных заданиях. Такой совет в эфире Радио РБК озвучил писатель, завкафедрой МГИМО и бессменный ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Эксперт честно сказал, что сам экзамен наверняка бы провалил. При подготовке он посоветовал найти две точки опоры. Первая — «где ты талантливее всего», вторая — «что тебе интереснее всего». По его наблюдениям, талантливые люди часто «занимаются не своим делом», а способные дети нередко заваливают тесты.

Вяземский добавил, что без везения никуда, но фортуну не натренируешь — тут главное не прозевать подвернувшийся шанс. Своим же абитуриентам на программе он советует воспринимать ведущего как главного врага и заранее просчитывать его ходы.

«Не надо упускать, когда тебе везёт. Потому что очень часто тебе даётся шанс, а ты мимо него проходишь», — сказал профессор.

Точно так же, уверен профессор, стоит подходить и к экзамену: представлять возможные вопросы. При этом самым опасным противником нужно считать составителей ЕГЭ, заключил Вяземский.