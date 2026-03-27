Лазарев рассказал о своём сексуальном дебюте: Случился достаточно поздно

Певец Сергей Лазарев откровенно рассказал о своём первом сексуальном опыте. Артист признался, что в школе не пользовался вниманием сверстниц, и ситуация изменилась только после её окончания.

«Мой первый опыт случился достаточно поздно, особенно по нынешним временам», — подчеркнул певец в новом выпуске шоу «Натальная карта».

По словам Лазарева, он был младше всех одноклассников, поэтому девушки, которые его привлекали, не воспринимали его всерьёз. Артист добавил, что «бурный расцвет» начался в 17 лет — в первые годы существования группы «Smash!!».

Сейчас 42-летний артист не женат. С 2008 года он четыре года встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, после расставания они сохранили дружеские отношения. Лазарев воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Никиту и семилетнюю дочь Анну, которых родили суррогатные матери.

Ранее Лазарев в соцсетях обратился к поклонникам в годовщину смерти старшего брата Павла, отметив, что для него это особенно тяжёлый период, так как вскоре наступает и день памяти отца. Артист признался, что, гуляя по кладбищу, задумался о том, как часто люди откладывают жизнь на потом, боясь не оправдать чужих ожиданий, а затем уже ничего нельзя изменить. Брат, трагически погибший в 2015 году после ДТП, с детства был для Лазарева примером и источником вдохновения.