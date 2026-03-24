Сергей Лазарев посетил кладбище в 11-ю годовщину смерти старшего брата

Сергей Лазарев вышел на связь с поклонниками в годовщину смерти старшего брата Павла. Артист признался, что для него эти дни особенно тяжёлые — вскоре после этой даты наступает и годовщина смерти его отца.

«11 лет назад не стало моего старшего брата Паши. Иду по кладбищу и думаю о том, как же мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, боимся не соответствовать чьим-то ожиданиям... А потом жизнь заканчивается — и всё», — сказал Лазарев в соцсетях.

Старший брат артиста был для него примером и вдохновением с детства. Он трагически погиб после ДТП в 2015 году — сначала не придал значения травмам, но через несколько дней скончался от их последствий.

Ранее Сергей Лазарев столкнулся с горной болезнью и стал свидетелем поимки карманника во время отпуска в Эквадоре. Однако пребывание в столице страны Кито, расположенной на высоте 2500 метров, далось ему нелегко.