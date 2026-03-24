Родившая в 53 года Федункив рассказала о рисках ЭКО после диагноза Лерчек

Актриса и юмористка Марина Федункив в 53 года стала матерью, прибегнув к процедуре экстракорпорального оплодотворения. В интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube артистка опровергла распространённые мифы о связи ЭКО с онкологическими заболеваниями.

Федункив пояснила, что её слова о «естественных родах» касались только процесса появления ребёнка на свет. Зачатию же предшествовало использование вспомогательных репродуктивных технологий. Решение о материнстве в зрелом возрасте было осознанным и подкреплённым серьёзной подготовкой.

Федункив прошла полное обследование и привела в порядок все имеющиеся нарушения. Яйцеклетки она заморозила ещё в 42–43 года. К моменту процедуры врачи не нашли противопоказаний и подтвердили, что угрозы для здоровья нет.

Разговоры о возможной связи ЭКО с онкологией активизировались после диагнозов Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Федункив считает такие опасения необоснованными. У неё самой диагностировано множество доброкачественных образований, но за годы наблюдения их состояние остаётся стабильным.

«У меня очень много доброкачественных образований. И я не побоялась. Изначально много чего проштудировала, и наблюдаюсь, чекапы делаю. У меня всё окей: как оно было, так оно и есть. В том же размере, в том же состоянии. Так что я считаю, что это миф», — сказала она.

По мнению артистки, влияние гормональной стимуляции на организм не имеет универсального характера. Риск развития заболеваний в равной степени может быть связан со стрессом или другими внешними факторами. Она подчеркнула, что не стала бы соглашаться на процедуру, если бы специалисты выявили реальную угрозу.

Онкологию у Валерии Чекалиной обнаружили после рождения четвёртого ребёнка. У блогера диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами, сейчас она проходит курс лучевой, иммунной и химиотерапии. Сама Чекалина считает, что болезнь выявили поздно из-за того, что во время домашнего ареста её не пускали в больницу. Она рассказывала, что у неё постоянно болел живот, она перенесла два кесарева сечения и множество процедур ЭКО.

Напомним, что Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года, родив самостоятельно без привлечения суррогатной матери. Ради здоровья малыша актриса полностью пересмотрела образ жизни и отказалась от вредных привычек. Появление малыша в 53 года, по словам юмористки, стало для неё главным событием. Она убеждена, что возраст в таком вопросе — не помеха.