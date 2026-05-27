Полина Гагарина объяснила свой второй иск к ЕС об отмене санкций

Певица Полина Гагарина заявила, что подала второй иск об отмене санкций Европейского союза, чтобы её музыка оставалась доступной слушателям за пределами России. Об этом артистка рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека», — сказала Гагарина, комментируя новый иск.

Общий суд Европейского союза уже зарегистрировал второе требование российской исполнительницы об отмене ограничений. Ответчиком по делу выступает Совет ЕС. Как уточнила певица, новый иск подан в рамках юридической процедуры, начатой ещё в 2024 году. Никаких «новых вводных» на данный момент нет.

Напомним, Полину Гагарину внесли в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ещё в 2024 года она подала первый иск против Совета ЕС, но решение по нему пока не вынесено. Певица считает, что Совет ЕС не доказал её опасность для Украины, а также не соблюдает принцип свободы выражения мнения. А сегодня суд Евросоюза зарегистрировал иск Полины Гагариной.