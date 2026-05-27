Полина Гагарина судится с ЕС из-за санкций
Суд Евросоюза зарегистрировал иск Полины Гагариной к Совету ЕС о санкциях
Полина Гагарина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Суд Евросоюза общей юрисдикции зарегистрировал иск российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
«Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной», — говорится в сообщении.
Напомним, Полину Гагарину внесли в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ещё в 2024 года она подала первый иск против Совета ЕС, но решение по нему пока не вынесено.
