Люся Чеботина впервые проговорилась о совместном быте с таинственным избранником

Поклонники до сих пор гадают, с кем же у 29-летней певицы Люси Чеботиной роман. Сама артистка делает лишь осторожные намёки, но в беседе с Леди Mail всё же проговорилась о своём избраннике. Звезда не скрывает: их отношения ушли далеко за рамки обычных свиданий.

Чеботина призналась, что очень любит готовить, но делает это не в одиночестве, а со своим молодым человеком. У исполнительницы особый гастрономический вкус. Кто знает, может время у плиты с новым парнем со временем станет полноценной семейной традицией...

«Последний раз, когда я готовила, компанию мне составил мой молодой человек, а в предыдущий раз — моя мама», — отметила певица.

Примечательно, кстати, что Люся Чеботина никогда не отказывает себе в любимой еде. Она призналась, что старается есть всё, что просит организм, будь то рыба, овощи или мясо. Скумбрия в 2 часа ночи, утка по-пекински или плов — всё идёт в дело.