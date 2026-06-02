Скумбрия в 2 часа ночи и утка по-пекински: Люся Чеботина раскрыла гастрономические капризы

Певица Люся Чеботина призналась, что старается есть всё, что просит организм — когда рыбу, когда овощи, когда мясо. Любимого блюда у звезды нет, потому что она питается по настроению и желанию. По словам артистки, бывают дни, когда ей совсем не хочется есть, и она может просто перекусить свежими огурцами, редисом и авокадо, а бывало и такое, что в два ночи она заказывала скумбрию с картошкой и соленьями.

Единственный продукт, который постоянно присутствует в холодильнике исполнительницы — это молоко, поскольку отказаться от кофе с ним действительно сложно. Чеботина также отметила, что любит готовить каймак, плов с нутом и лепёшкой из тандыра или самсу с тыквой, борщ с чесноком и салом, отварную картошку с маслом, сыром и жареной курицей или скумбрией, утку по-пекински, филе тунца на гриле, а также камамбер с креветками, запечённый в духовке.

«Ещё люблю карпаччо из капусты или помидор с трюфелем и трюфельным маслом, цукини во фритюре. Ну и пусть завершающим будет блюдо из индийской кухни — батер чикен с лепёшками и рисом», — перечислила певица в интервью Леди Mail.

Ранее поэт Илья Резник был шокирован откровенным нарядом Люси Чеботиной, выступавшей на его вечере. Он отметил, что почти все артисты вышли на сцену в сдержанных образах. Позже звезда резко отреагировала на замечание Резника о её «голом» платье.