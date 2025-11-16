Россия и США
16 ноября, 09:14

Люся Чеботина высказалась о слухах про её роман с пенсионером

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Певица Люся Чеботина заявила, что больше не переживает из-за лживых публикаций и сплетен в СМИ, в том числе и из-за слухов о том, что построила карьеру благодаря связям с богатым покровителем. Об этом артистка рассказала Пятому каналу.

Люся Чеботина развеивает слухи. Видео © Пятый канал

«Что только про меня не говорили, начиная с того, что я спала с мужчиной пенсионного возраста во имя карьеры. Никогда бы в жизни такого не сделала. Я — человек, который про любовь, про чувства и про то, что вопреки… Знаете, неинтересно», — заявила певица.

По её словам, чтение статей, основанных на данных «анонимных источников», вызывает у неё лишь одно желание — призвать журналистов к ответственности. Она уверена, что 99% публикаций о знаменитостях не имеют ничего общего с реальностью.

Чеботина добавила, что к таким слухам про себя она относится спокойно. При этом она призвала СМИ перепроверять данные своих источников.

Стало известно, почему Киркоров отказался от корпоративов в новогоднюю ночь
Ранее Люся Чеботина рассказала, как Лолита Милявская однажды спасла её перед выступлением в Кремле. По словам певицы, у неё после гастролей был ужасно уставший вид, а на сцену в таком состоянии выходить совсем не хотелось, но Милявская предложила потрясающее средство.

