Люся Чеботина высказалась о слухах про её роман с пенсионером

Певица Люся Чеботина заявила, что больше не переживает из-за лживых публикаций и сплетен в СМИ, в том числе и из-за слухов о том, что построила карьеру благодаря связям с богатым покровителем. Об этом артистка рассказала Пятому каналу.

Люся Чеботина развеивает слухи. Видео © Пятый канал

«Что только про меня не говорили, начиная с того, что я спала с мужчиной пенсионного возраста во имя карьеры. Никогда бы в жизни такого не сделала. Я — человек, который про любовь, про чувства и про то, что вопреки… Знаете, неинтересно», — заявила певица.

По её словам, чтение статей, основанных на данных «анонимных источников», вызывает у неё лишь одно желание — призвать журналистов к ответственности. Она уверена, что 99% публикаций о знаменитостях не имеют ничего общего с реальностью.

Чеботина добавила, что к таким слухам про себя она относится спокойно. При этом она призвала СМИ перепроверять данные своих источников.

