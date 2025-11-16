Стало известно, почему Киркоров отказался от корпоративов в новогоднюю ночь

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru сообщил, что народный артист Филипп Киркоров отказался от новогодних корпоративов из-за заботы о здоровье. Певец Сергей Жуков, по его мнению, решил провести праздничные дни с семьёй.

«Осмелюсь предположить в отношении Филиппа Киркорова — недавние операции плюс общее состояние. Возможно, он хочет элементарно отдохнуть, не перерабатывать, чтобы не навредить своему здоровью», — отметил продюсер.

Он также допустил, что причиной отказа Жукова от новогодних корпоративов могла стать накопленная усталость. По его словам, артист ведёт активную гастрольную деятельность и собирает полные залы по всей стране. Существует версия, согласно которой Надежде Кадышевой поступило предложение с повышенным — почти вдвое выше обычного — гонораром. Условием было выступление в составе ансамбля «Золотое кольцо» без участия её сына Григория, которому обычно отводится часть концертной программы. По этой причине семья Кадышевых не приняла данных условий.

Тем временем, Шура с хитом «Ты не верь слезам» стал самым желанным артистом на новогодних корпоративах. Гонорар исполнителя хита уже достиг 5 млн рублей. В тени Шуры оказались такие патриотически настроенные артисты, как Олег Газманов, исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова и SHAMAN. Их спрос на новогодних корпоративах оказался заметно ниже. Зато расписаны все декабрьские даты у звёзд 90-х: Кая Метова, группы «Руки вверх!» и Леонида Агутина.