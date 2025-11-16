Россия и США
15 ноября, 23:49

Стало известно, почему Киркоров отказался от корпоративов в новогоднюю ночь

Обложка © Life.ru

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru сообщил, что народный артист Филипп Киркоров отказался от новогодних корпоративов из-за заботы о здоровье. Певец Сергей Жуков, по его мнению, решил провести праздничные дни с семьёй.

«Осмелюсь предположить в отношении Филиппа Киркорова — недавние операции плюс общее состояние. Возможно, он хочет элементарно отдохнуть, не перерабатывать, чтобы не навредить своему здоровью», — отметил продюсер.

Он также допустил, что причиной отказа Жукова от новогодних корпоративов могла стать накопленная усталость. По его словам, артист ведёт активную гастрольную деятельность и собирает полные залы по всей стране. Существует версия, согласно которой Надежде Кадышевой поступило предложение с повышенным — почти вдвое выше обычного — гонораром. Условием было выступление в составе ансамбля «Золотое кольцо» без участия её сына Григория, которому обычно отводится часть концертной программы. По этой причине семья Кадышевых не приняла данных условий.

Продюсер оценил, как скандальный развод повлиял на гонорары Виктора Салтыкова

Тем временем, Шура с хитом «Ты не верь слезам» стал самым желанным артистом на новогодних корпоративах. Гонорар исполнителя хита уже достиг 5 млн рублей. В тени Шуры оказались такие патриотически настроенные артисты, как Олег Газманов, исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова и SHAMAN. Их спрос на новогодних корпоративах оказался заметно ниже. Зато расписаны все декабрьские даты у звёзд 90-х: Кая Метова, группы «Руки вверх!» и Леонида Агутина.

Алена Пенчугина
