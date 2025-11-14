Продюсер оценил, как скандальный развод повлиял на гонорары Виктора Салтыкова

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл предполагаемые гонорары певца Виктора Салтыкова за выступления на корпоративах. По его оценкам, артист получает около 1,5 миллиона рублей за концерт, несмотря на многолетний скандальный шлейф после развода с Ириной Салтыковой.

Эксперт отметил, что хотя некоторые заказчики принципиально избегают сотрудничества со скандальными звёздами, Салтыков остаётся востребованным профессионалом.

«Этот шлейф тянется по чуть-чуть, но он тянется», — констатировал Дворцов в разговоре с порталом «Страсти», добавив, что для одних артистов такие истории становятся пиар-инструментом, а для других — препятствием.

Виктор и Ирина Салтыковы развелись в 1995 году после семи лет брака, их расставание сопровождалось публичными взаимными обвинениями. Несмотря на это, Виктор Салтыков продолжает активную концертную деятельность и регулярно участвует в телепроектах.

Ранее Life.ru рассказывал, что певица Татьяна Куртукова получит более 16 миллионов рублей за предстоящий сольный концерт в Москве. Мировая известность пришла к артистке после вирусного распространения её песни «Матушка-земля» в соцсетях. Интересно, что певица в русском народном костюме сначала завоевала признание в США и Европе, демонстрируя устойчивый международный интерес к русской культуре.