Уехавшей в Британию дочери Ирины Салтыковой арестовали счета в России
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irinasaltykova_official
В России налоговая служба заблокировала счета дочке Ирины Салтыковой Алисе, причина не называется. Об этом сообщает Mash. В прошлом году она полностью свернула музыкальную деятельность в нашей стране.
Алиса Салтыкова уже несколько лет пытается сделать карьеру певицы за рубежом. В 2018 году она взяла себе псевдоним — Алиса Соль (Alyssa Salt). 36-летняя артистка уже успела записать несколько песен, однако наибольшее внимание публики ей приносит кавер на мамину песню «Серые глаза». Сама Ирина Салтыкова однажды признавалась, что музыкальная карьера дочери складывается с трудом и не приносит больших денег.
Алиса решила попробовать свои силы за границей и полностью закрыла бизнес в России, переехав в Лондон. Сейчас Салтыкова-младшая делает ставку на рэп и пробует себя в новых амплуа. ИП в нашей стране певица открывала ещё в 2019 году. Закончив выступать в России, Алиса закрыла свой бизнес, связанный с концертной деятельностью, и теперь надеется покорить музыкальный олимп в Британии.
