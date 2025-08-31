Уехавшей в Британию дочери Ирины Салтыковой арестовали счета в России

В России налоговая служба заблокировала счета дочке Ирины Салтыковой Алисе, причина не называется. Об этом сообщает Mash. В прошлом году она полностью свернула музыкальную деятельность в нашей стране.

Алиса Салтыкова уже несколько лет пытается сделать карьеру певицы за рубежом. В 2018 году она взяла себе псевдоним — Алиса Соль (Alyssa Salt). 36-летняя артистка уже успела записать несколько песен, однако наибольшее внимание публики ей приносит кавер на мамину песню «Серые глаза». Сама Ирина Салтыкова однажды признавалась, что музыкальная карьера дочери складывается с трудом и не приносит больших денег.

Алиса решила попробовать свои силы за границей и полностью закрыла бизнес в России, переехав в Лондон. Сейчас Салтыкова-младшая делает ставку на рэп и пробует себя в новых амплуа. ИП в нашей стране певица открывала ещё в 2019 году. Закончив выступать в России, Алиса закрыла свой бизнес, связанный с концертной деятельностью, и теперь надеется покорить музыкальный олимп в Британии.