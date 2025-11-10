Исполнительница хита «Матушка» получит рекордный гонорар за концерт в Москве

Певица Татьяна Куртукова получит более 16 миллионов рублей за предстоящий сольный концерт в Москве. Такую оценку потенциального дохода артистки опубликовал телеграм-канал «Звездач», специализирующийся на анализе шоу-бизнеса.

Согласно расчётам, организаторы концерта, запланированного на февраль следующего года, смогут выручить свыше 16,5 миллиона рублей. Продажа билетов уже идёт активными темпами: стоимость входных карточек варьируется от 3 тысяч рублей за самые доступные места до 32 тысяч рублей за VIP-зону у сцены, где осталось совсем немного билетов.

К слову, мировая известность пришла к певице после вирусного распространения её композиции «Матушка-земля» в социальных сетях. Интересно, что артистка в традиционном русском платочке и народном костюме сначала завоевала признание в США и Европе, продемонстрировав устойчивый международный интерес к русской культуре несмотря на существующие политические сложности.

Отдельного внимания заслуживает увлечение Куртуковой коллекционированием национального костюма. Во время своих фольклорных экспедиций по регионам России певица собирает подлинные элементы традиционной одежды, среди которых есть и уникальные экспонаты вроде столетнего сарафана, подаренного ей жителями одной из деревень. Эти аутентичные костюмы, обладающие несомненной культурной ценностью, становятся основой её сценических образов.

Ранее Куртукова поделилась, что главным личным словом уходящего года для неё стало «счастье». В интервью корреспонденту Life.ru артистка подчеркнула, что считает себя самой счастливой и красивой, поскольку её семья, близкие и друзья окружают её заботой и теплом. Кроме того, звезда отметила, что у неё есть любимая работа и команда, которая помогает ей воплощать и реализовывать творческие замыслы.