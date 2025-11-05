Россияне определили музыкальных фаворитов 2025 года

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, третий год подряд удерживает первенство среди лучших исполнителей России. Он набрал 28% народных «голосов». Об этом свидетельствуют новые данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

«Третий год подряд первенство в народном рейтинге лучших исполнителей принадлежит Ярославу Дронову (SHAMAN) (28%), второе место — Олегу Газманову (16%)», — говорится в сообщении.

Борьба за «бронзу» в мужском рейтинге остаётся ожесточённой: если в 2022-2023 годах третьим был Николай Басков, а в 2024-м — Григорий Лепс, то в этот раз почётный пьедестал занял Сергей Лазарев. Его результат в 11% значительно превысил показатели ближайших конкурентов.

Среди представительниц прекрасного пола статус народной любимицы в четвёртый раз подряд подтверждает Полина Гагарина, набравшая 17% голосов. Второе место заняла Валерия с 11%, опередив Ларису Долину, которая с 8% голосов переместилась на третью позицию.

Примечательно, что из тройки лидеров выбыла Anna Asti (Анна Дзюба) с 5%, тогда как исполнительницы народной музыки Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова значительно улучшили свои показатели, войдя в пятерку лучших с 7% голосов каждая.

Ранее стало известно, что телеканалы завершили формирование новогодних программ, включив в них наиболее востребованных артистов 2025 года. Так, Надежда Кадышева, перейдя с «России» на Первый канал, готовится к сольному концерту на «ЦСКА Арене» с гонораром до 50 миллионов рублей. Татьяна Буланова, которая появится в программе «Песни от всей души» на канале «Россия», оценивает свои корпоративные выступления в 2,5 миллиона рублей. Певец Shaman (Ярослав Дронов) примет участие в новогодних выпусках всех ведущих телеканалов страны.