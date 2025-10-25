Рассекречены баснословные новогодние гонорары самых хайпующих звёзд России

Телеканалы завершили формирование программ новогодних эфиров, включив в них наиболее популярных артистов 2025 года. Как выяснили журналисты kp.ru, хайпующая на зумерах Надежда Кадышева перешла с «России» на Первый канал, а также готовит сольный концерт на «ЦСКА Арене», где её гонорар достигает 50 миллионов рублей.

Заказ корпоративного выступления Кадышевой в декабре обойдётся организаторам в 12-15 миллионов рублей, при этом артистка не работает в новогоднюю ночь. А Татьяна Буланова, которая появится в программе «Песни от всей души» на канале «Россия», берёт за корпоративы 2,5 миллиона рублей. Однако её выступление 31 декабря стоит 5 миллионов.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) станет участником новогодних огоньков на всех основных телеканалах страны. Филипп Киркоров, снявшийся в новогоднем фильме ТНТ и готовящий выступление для «России», установил гонорар за корпоративы в размере 10 миллионов. Прохор Шаляпин, который появится в музыкальном фильме Первого канала 30 декабря, получает за выступления от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.