Рассекречены баснословные новогодние гонорары самых хайпующих звёзд России
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, URA.RU / Вячеслав Немышев, Егор Алеев
Телеканалы завершили формирование программ новогодних эфиров, включив в них наиболее популярных артистов 2025 года. Как выяснили журналисты kp.ru, хайпующая на зумерах Надежда Кадышева перешла с «России» на Первый канал, а также готовит сольный концерт на «ЦСКА Арене», где её гонорар достигает 50 миллионов рублей.
Заказ корпоративного выступления Кадышевой в декабре обойдётся организаторам в 12-15 миллионов рублей, при этом артистка не работает в новогоднюю ночь. А Татьяна Буланова, которая появится в программе «Песни от всей души» на канале «Россия», берёт за корпоративы 2,5 миллиона рублей. Однако её выступление 31 декабря стоит 5 миллионов.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) станет участником новогодних огоньков на всех основных телеканалах страны. Филипп Киркоров, снявшийся в новогоднем фильме ТНТ и готовящий выступление для «России», установил гонорар за корпоративы в размере 10 миллионов. Прохор Шаляпин, который появится в музыкальном фильме Первого канала 30 декабря, получает за выступления от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кстати, Надежда Кадышева за вечер зарабатывает 400 пенсий. Стоимость частного концерта 66-летней певицы за год новой волны популярности выросла до 10 миллионов рублей. Татьяна Буланова на волне хайпа тоже решила поднять ценник за выступления. За 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных. Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч.