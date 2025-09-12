Битва за миллионы: Назван топ-6 звёзд, которые заработали больше всех на летних гастролях

Певец Леонид Агутин является лидером летнего гастрольного чёса этим летом. Основная битва за гонорары развернулась между ним и Григорием Лепсом, который берёт за выступление от 100 тысяч евро, рассказал продюсер Евгений Морозов. По его словам, исполнитель хита «Остров» не стремится выступать везде и не гонится за деньгами. Организаторы концертов даже были готовы заплатить ему до 250 тысяч евро, лишь бы приехал, поделился слухами собеседник kp.ru.

«Агутин стал топовым гастролёром после 2012 года. До этого он был просто известным артистом. Во-первых, он сам вырос как музыкант. Во-вторых, его аудитория росла вместе с ним. Людям хочется сейчас чего-то романтичного, настоящего, не «фанерного», — отметил эксперт.

Надежды Кадышевой с хитом «Веночек» тоже хорошо заработала за лето, в том числе на стадионных концертах. Гонорар звезды и её группы «Золотое кольцо» составляет около 20 миллионов рублей. Сейчас в тренде русский фольклор и душевные мелодии, что особенно привлекательно для молодёжи, которая с удовольствием танцует под песни народной артистки России.