Хайпующая на зумерах 66-летняя Кадышева за вечер зарабатывает 400 пенсий
Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Год назад народная артистка России Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» за выступление на частном мероприятии брали гонорар в размере 1,5 миллиона рублей. Сейчас же стоимость частного концерта выросла до 10 миллионов. 66-летняя певица за один вечер зарабатывает сумму, эквивалентную примерно 400 средним пенсиям (около 25 800 рублей), посчитали журналисты kp.ru.
По данным издания, старые хиты Кадышевой сегодня звучат в рекламе банка, её команда выпускает коллекцию одежды, готовит новое шоу и проводит концерты на стадионах. Музыку к хитам звезды пишет её муж — композитор и руководитель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк, — благодаря чему авторские отчисления от радио, телевидения и рекламы также приносят стабильный доход семье.
Хиты Татьяны Булановой сегодня также популярны среди зумеров. Певица продолжает успешный гастрольный тур, а свободные от кассовых концертов дни у неё заполнены выступлениями на частных мероприятиях. Гонорар заслуженной артистки России вырос вместе с повышенным спросом и сейчас составляет около 2 миллионов рублей за 40 минут выступления.
Живя в Санкт-Петербурге, Буланова часто выступает в Москве и регионах. Иногда она даёт по два концерта за вечер, что по стоимости эквивалентно примерно 150 российским пенсиям. 56-летняя певица, вероятно, к новогодним корпоративам повысит гонорар минимум вдвое.
