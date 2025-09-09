Продюсер Рудченко назвал Гагарину самой высокооплачиваемой певицей России
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987
Полина Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц на современной российской эстраде. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.
«Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина», — отметил Рудченко в разговоре с «Абзацем».
При этом он пояснил, что менеджеры известных артистов часто искусственно завышают суммы гонораров в два-три раза для создания определённого рыночного имиджа.
