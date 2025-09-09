Продюсер Рудченко назвал Гагарину самой высокооплачиваемой певицей России

Полина Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц на современной российской эстраде. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

«Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина», — отметил Рудченко в разговоре с «Абзацем».

При этом он пояснил, что менеджеры известных артистов часто искусственно завышают суммы гонораров в два-три раза для создания определённого рыночного имиджа.