9 сентября, 12:05

Продюсер Рудченко назвал Гагарину самой высокооплачиваемой певицей России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987

Полина Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц на современной российской эстраде. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

«Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина», — отметил Рудченко в разговоре с «Абзацем».

В Астане не отменят концерт Гагариной, несмотря на петиции общественников
При этом он пояснил, что менеджеры известных артистов часто искусственно завышают суммы гонораров в два-три раза для создания определённого рыночного имиджа.

А ранее был назван неожиданный претендент на звание самого богатого артиста России. Это не Алла Пугачёва и не купающаяся в лучах славы у зумеров Надежда Кадышева.

