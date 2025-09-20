Интервидение
20 сентября, 17:03

«Тренд на родное»: Матвиенко объяснил популярность песен «Любэ», Кадышевой и Shaman

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me, © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, © ТАСС / Сергей Карпухин

Песни группы «Любэ», Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Shaman становятся популярными без всяких маркетинговых уловок и продвижения, молодёжь просто видит в композициях нечто родное и близкое. Так считает народный артист РФ, член международного музыкального конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко.

«Они вирусятся, но мы к этому не имеем дела. Это абсолютно естественный процесс. Есть такая песня «Сядем с отцом, сядем вдвоём». Молодёжь в деревнях у бабушек начала снимать видео, как они сидят, едят оладушки, хотя песня была написана для фильма. А всё это разошлось в соцсетях, потому что идёт тренд на что-то своё, родное», — ответил он журналистам на вопрос о причинах популярности треков указанных исполнителей.

Матвиенко пояснил, что Кадышеву, Shaman и Куртукову объединяет единый народный мотив, используемый в творчестве, а именно фольклорный жанр сейчас оказался на вершине популярности. По его убеждению, отечественная музыкальная культура становится всё более колоритной.

Ранее генеральный директор крупнейшего российского радиохолдинга («Европейской медиагруппы») Роман Емельянов назвал закономерной новую волну популярности артистов 80–90-х. По его словам, молодёжь устала от однотипной поп-музыки и обращается к проверенным временем хитам.

Татьяна Миссуми
