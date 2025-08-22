Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:55

Роман Емельянов назвал закономерной вторую волну популярности Кадышевой и Булановой

Обложка © «Дайте сказать»

Обложка © «Дайте сказать»

Генеральный директор крупнейшего российского радиохолдинга («Европейской медиагруппы») Роман Емельянов считает закономерной новую волну популярности артистов 80–90-х. По его словам, молодёжь устала от однотипной поп-музыки и обращается к проверенным временем хитам.

«Качество и энергия живых выступлений — вот что цепляет. Эта музыка сделана талантливыми людьми: сильные мелодии, хорошие тексты, харизматичные исполнители. Сегодняшние треки часто похожи друг на друга, а раньше к артисту были совсем другие требования», — отметил Емельянов в беседе с ведущими шоу «Дайте сказать».

Он подчеркнул, что ретро-хиты снова собирают стадионы, а иностранцы специально приезжают в Россию на фестиваль «Легенды Ретро FM». По его словам, современная сцена страдает от переизбытка автотюна и песен, созданных нейросетями, тогда как хиты прошлого «проверены временем» и способны дарить эмоции.

Подробнее о том, почему Емельянов называет культурным тупиком автотюн и песни, созданные с помощью нейросетей, — узнайте из выпуска «Дайте сказать».

«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров
«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров
BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • "Дайте сказать"
  • Татьяна Буланова
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar