Роман Емельянов назвал закономерной вторую волну популярности Кадышевой и Булановой

Генеральный директор крупнейшего российского радиохолдинга («Европейской медиагруппы») Роман Емельянов считает закономерной новую волну популярности артистов 80–90-х. По его словам, молодёжь устала от однотипной поп-музыки и обращается к проверенным временем хитам.

«Качество и энергия живых выступлений — вот что цепляет. Эта музыка сделана талантливыми людьми: сильные мелодии, хорошие тексты, харизматичные исполнители. Сегодняшние треки часто похожи друг на друга, а раньше к артисту были совсем другие требования», — отметил Емельянов в беседе с ведущими шоу «Дайте сказать».

Он подчеркнул, что ретро-хиты снова собирают стадионы, а иностранцы специально приезжают в Россию на фестиваль «Легенды Ретро FM». По его словам, современная сцена страдает от переизбытка автотюна и песен, созданных нейросетями, тогда как хиты прошлого «проверены временем» и способны дарить эмоции.