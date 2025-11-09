Чеботина рассказала, как Лолита спасла её перед выступлением в Кремле

Люся Чеботина рассказала, как столкнулась с сильной усталостью после напряженных гастролей, но на помощь пришла певица Лолита Милявская. Исполнительница призналась, что коллега подарила ей косметическое средство, которое помогло ей быстро вернуть сияющий и отдохнувший вид.

«Мне недавно Лолита подарила невероятные маски. Она заходила ко мне в гримёрку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — рассказала Чеботина в беседе с Super.ru.

Артистка призналась, что обожает ухаживать за кожей и всегда рада попробовать что-то новое. По словам Люси, маски, полученные в подарок от Лолиты, стали её обязательным ритуалом перед важными выступлениями.