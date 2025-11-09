Чеботина рассказала, как Лолита спасла её перед выступлением в Кремле
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online, Сергей Елагин / Бизнес Online
Люся Чеботина рассказала, как столкнулась с сильной усталостью после напряженных гастролей, но на помощь пришла певица Лолита Милявская. Исполнительница призналась, что коллега подарила ей косметическое средство, которое помогло ей быстро вернуть сияющий и отдохнувший вид.
«Мне недавно Лолита подарила невероятные маски. Она заходила ко мне в гримёрку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — рассказала Чеботина в беседе с Super.ru.
Артистка призналась, что обожает ухаживать за кожей и всегда рада попробовать что-то новое. По словам Люси, маски, полученные в подарок от Лолиты, стали её обязательным ритуалом перед важными выступлениями.
Ранее Илья Резник был шокирован откровенным нарядом Люси Чеботиной, выступавшей на его вечере. Поэт отметил, что почти все артисты вышли на сцену в сдержанных образах. Позже звезда резко отреагировала на замечание Резника о её «голом» платье.
