Поэт Илья Резник шокирован откровенным нарядом Чеботиной, выступавшей на его вечере

Поэт Илья Резник подвёл итоги творческого вечера в Москве и отметил, что почти все артисты вышли на сцену в сдержанных образах, исключением стала певица Люся Чеботина. Также в беседе с журналистами он поделился прогнозом об исходе специальной военной операции.

По словам поэта, он заранее попросил режиссёра проследить за «артистическими нарядами, соответственными репертуару», поскольку не желает повторения прошлых случаев, когда на его юбилее одна женская группа вышла фактически без костюмов. Он добавил, что живёт в Крыму и далёк от столичного шоу‑бизнеса, но видел недавний эпизод с Чеботиной, которая появилась на светском мероприятии в откровенном образе с «тазами чёрной икры».

Из‑за этого он почти отказался от участия Чеботиной, просил организаторов проверить её высказывания о СВО и проконтролировать костюм. Формальных претензий к словам певицы не нашли, однако, по словам Резника, на сцену она всё равно вышла в слишком откровенном наряде.

«Если вы заметили, то почти все артисты на моём вечере были одетыми», — приводит его слова сайт MK.ru.

Резник отметил, что вечер его порадовал: Сергей Пенкин — «наш Принц Серебряный» — спел великолепно и выглядел безупречно. Открытием для него стал Валерий Стронский: он самобытно исполнил «Странника» Владимира Преснякова, а «Мольбу» на музыку Максима Дунаевского посвятил памяти Николая Караченцова и довёл поэта до слёз.

Поэт рассказал, что привёз из Крыма 84 человека — воспитанников «Маленькой страны», их родителей и педагогов. Он подчеркнул, что у некоторых детей погибли близкие, участвовавшие в СВО, поэтому крымские артисты особенно остро проживают исполняемые песни, живя рядом с линией боевых действий. Резник считает, что эта близость делает выступления более пронзительными и «на разрыв сердца», и выразил уверенность, что Россия победит, несмотря на давление практически всего западного мира, потому что, как говорили пророки и монахи, страна выстоит благодаря своей вере.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачёву за высказывания в адрес композитора Ильи Резника, назвав певицу «неблагодарной и небольшого ума». Он заявил, что Пугачёва якобы привыкла к поклонению и недооценивает вклад авторов в свои хиты. По словам Соседова, ряд знаковых песен — включая «Миллион алых роз» и «Маэстро» — изначально отвергались певицей, а их успех во многом обеспечила настойчивость создателей.