«Щит надёжный Державы!» Опубликован новый гимн Крыма, написанный экс-сенатором и поэтом Резником

Парламент Крыма утвердил новый гимн республики на внеочередной сессии. Его авторами стали экс-сенатор Ольга Ковитиди и поэт Илья Резник. Об этом сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов в телеграм-канале.

Новый гимн Крыма. Видео © Telegram / va_konstantinov / Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

«Мы хотели, чтобы в новом тексте Гимна содержался глубокий смысл, обязательно присутствовала тема Крымской весны — исторического поворота в нашей судьбе. Мы знаем, каково это — потерять Родину, и знаем светлое, радостное чувство её обретения», — написал он.

На конкурс поступило 94 варианта гимна, которые рассматривала комиссия, включая работы жителей других регионов России. Члены комиссии проводили отбор анонимно, не зная, чей вариант прослушивают. По итогам голосования лучшим признан вариант Ковитиди и Резника. Также в новом гимне присутствуют слова о возвращении Крыма в родную гавань и о процветании в единстве, заимствованные с герба республики.

Куплет 1:

Славься, Крым, отчий дом,

Мир Тавриды любимый!

Пусть Всевышний хранит

Крым наш непобедимый!

Подвиг наших отцов

Растоптать мы не дали,

За Великую Русь

Всем народом стояли!

Припев:

Крым вернулся домой,

Все преграды минуя,

Светлой Крымской весной

В свою гавань родную,

Под покровом святым,

Полный праведной силы,

Героический Крым –

Честь и гордость России!

Куплет 2:

Славься, в мире живи,

Крым наш неповторимый!

Все народы твои

В процветанье едины!

Славим доблестный труд

И твое возрожденье.

Здесь в согласье живут

Все твои поколенья!

Припев.

Куплет 3:

Славься, Крым, наш оплот,

Крым, священный по праву!

Черноморский форпост –

Щит надежный Державы!

С нами слава страны

И Победное знамя.

Мы России верны,

И любовь ее с нами!

Припев.