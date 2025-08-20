«Девушки здесь — одни из самых красивых»: Наталья Поклонская зазывает Трампа в Крым
Президент США Дональд Трамп определённо должен посетить Крым, неописуемую красоту которого он недавно отмечал. К тому же на полуострове живут небесного великолепия женщины. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, прикрепив собственную фотографию к посту.
Ранее глава Белого дома назвал Крым красивым и замечательным. Прим этом он сравнил полуостров с американским штатом Техас и оговорился, заявив, что российский регион находится рядом с океаном.
«Несмотря на географическую неточность, которую допустил нынешний американский президент, он правильно высказался о жителях полуострова, отметив, что в нашем выборе 2014 года не стоит сомневаться никому», — заявила Поклонская.
По её мнению, эти слова Трампа гораздо важнее, чем его знания о размерах крымского полуострова.
«И еще: Крым сам по себе красив, а девушки здесь — одни из самых красивых», — заключила экс-прокурор.
Также глава Белого дома заявлял, что Владимир Зеленский положит войне конец, если откажется от Крыма и мечтах о НАТО. По словам лидера США, Киев уже не вернёт себе полуостров и не вступит в Североатлантический альянс. Трамп подчёркивает, что это стало совершенно невозможно.