22 октября, 09:23

«Очень обидно»: Люся Чеботина резко отреагировала на замечание Резника о её «голом» платье

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Певица Люся Чеботина публично отреагировала на замечания поэта-песенника Ильи Резника, который раскритиковал её сценический образ во время своего творческого вечера. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.

«Он очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. Я потратила деньги и время. И тут получаю такой фидбэк — с фактом, что я лишь только разочаровала. Очень обидно», — заявила Чеботина.

Артистка подчеркнула, что организаторы не предупреждали её о дресс-коде и не предлагали изменить наряд. Певица также напомнила, что в этом же платье она ранее выступала на «Новой волне» у Игоря Крутого без каких-либо нареканий.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Ильёй Резником и Люсей Чеботиной из-за её откровенного наряда на творческом вечере поэта. Подводя итоги мероприятия, Резник подчеркнул, что почти все артисты вышли на сцену в сдержанных образах, исключением стала Чеботина, чей костюм он заранее пытался проконтролировать через организаторов.

