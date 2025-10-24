Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной, возмутивший Илью Резника

Поэт Илья Резник раскритиковал певицу Люсю Чеботину за нарушение дресс-кода во время выступления, выразив недоумение по поводу её открытого платья, обратила внимание стилист Елизавета Пак, признавшая образ звезды эффектным, но чрезмерно откровенным для официального мероприятия.

«Возможно, для мэтра образ Чеботиной оказался «слишком», потому что он привык, что женственность проявляют по-другому. Это похоже на столкновение разных поколений, чем на модную ошибку», — отметила собеседница портала «Страсти».

По её словам, чёрное макси-платье с вертикальными вырезами визуально вытягивает силуэт и соответствует актуальным трендам, однако эксперт рекомендовала ограничиться одной открытой зоной для соблюдения дресс-кода. Также стилист предложила певице альтернативу в виде комбинации хлопковой рубашки с драматичной макси-юбкой для сохранения сценического образа без излишней откровенности.

«Есть тонкий момент, за постоянной демонстрацией тела иногда теряется индивидуальность. Важно не просто быть эффектной, а узнаваемой», — подчеркнула эксперт.