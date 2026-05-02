«Его не будет»: Эктрасенс предрёк Люсе Чеботиной несчастье в личной жизни

Певица Люся Чеботина приняла участие в съёмках «Новой битвы экстрасенсов», где ей предрекли несчастье в личной жизни.

Артистка рассказала, что недавно у неё наладились здоровые отношения и она оправилась после тяжёлого разрыва с ЮрКиссом (Юрием Киселёвым). Однако экстрасенс Артём Бесов заявил, что не видит её будущего с нынешним избранником и предчувствует скорое расставание. Личного счастья после этого для Люси он тоже не увидел.

«Я его не вижу — его и не будет. Несуществующий элемент твоей жизни», — сказал провидец.

В феврале Чеботина в шоу журналистки Ксении Собчак «Что о тебе думают?» рассказала, что хочет видеть рядом сильного, успешного и влиятельного мужчину, которого она сможет слушаться. Певица призналась, что поддерживает здоровый патриархат: её избранник должен принимать решения, учить её и быть ответственным.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Ильёй Резником и Люсей Чеботиной из-за её откровенного наряда на творческом вечере поэта. В завершении мероприятия Резник заявил, что почти все исполнители появились на сцене в строгих образах. Контрастом выступила Люся Чеботина, чей вызывающий наряд, как утверждает продюсер, он пытался заблаговременно обсудить с организаторами, но безуспешно.