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Регион
5 июня, 12:19

«Не мучайтесь и не слушайте»: Сосо Павлиашвили ответил тем, кто ждёт окончания его карьеры

Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельность

Сосо Павлиашвили. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Сосо Павлиашвили. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о возможном завершении концертной деятельности. В разговоре с журналистами артист заявил, что будет выступать, пока остаётся востребованным.

По словам музыканта, подобные новости появляются регулярно, но не имеют ничего общего с реальностью.

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — сказал Павлиашвили «Москве 24».

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Юрий Лысенко
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