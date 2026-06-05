«Не мучайтесь и не слушайте»: Сосо Павлиашвили ответил тем, кто ждёт окончания его карьеры

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о возможном завершении концертной деятельности. В разговоре с журналистами артист заявил, что будет выступать, пока остаётся востребованным.

По словам музыканта, подобные новости появляются регулярно, но не имеют ничего общего с реальностью.

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — сказал Павлиашвили «Москве 24».

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, весной перенёсшая в Германии сложную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, получила первую травму после хирургического вмешательства. Звезда, которую к решающему шагу подтолкнул совет олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, решилась на операцию после нескольких лет мучений. Восстановительный период балерина проходила уже на родине, однако не выдержала и преждевременно вернулась к занятиям любимым делом.