«Очень нервничала»: Волочкова разбила палец перед концертом из-за стресса после операции

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова получила первую травму после замены тазобедренного сустава. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Волочкова получила первую травму после замены тазобедренного сустава. Видео © Пятый канал

Весной этого года звезда пережила тяжёлую операцию в Германии — ей заменили тазобедренный сустав. После нескольких лет мучений Волочкова вняла совету олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и решилась на вмешательство. Восстанавливалась она уже в России, но не выдержала и вернулась к любимому ремеслу раньше времени.

«Перед репетицией, перед прогоном я очень нервничала. Это случилось в первый день, получается, предыдущий концерт, когда я в первый раз танцевала. Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав, смогу ли я станцевать», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, во время разминки она ударила безымянный палец об штанкетную лестницу, от чего на нём появились кровоподтёки. К тому моменту, когда фанаты узнали об операции, Волочкова успела дать 12 концертов. Видео выступлений она отправляет немецким докторам — те, по её словам, в «культурном шоке».