«Свобода важна»: Волочкова призналась, что у неё есть несколько претендентов на руку и сердце

Анастасия Волочкова призналась, что пока не готова назвать имя своего возможного избранника. Эту тему балерина затронула в интервью Общественной Службе Новостей.

Новая волна обсуждений её замужества поднялась после ток-шоу, где артистка примерила свадебный наряд.

«Я там примеряла свадебное платье. И многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — поделилась экс-прима Большого театра.

При этом она дала понять, что претендентов на её руку несколько, но их имена раскрывать не стала.

Ранее Анастасия Волочкова, которой в феврале сделали операцию в Германии, заявила, что вернулась к обычному графику и физическим нагрузкам. В частности, балерина сообщила, что впервые за долгий срок сходила в парную, чем и поделилась с поклонниками.