«Всем всё доказала»: Волочкова заткнула хейтеров, обвиняющих её в алкоголизме

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре громкого скандала. На одном из последних выступлений артистку публично обвинили в пристрастии к спиртному и призвали образумиться. Балерина не смогла промолчать и в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила хейтерам, что к чему.

Балерина рассказала, что недавно перенесла сложную операцию, близкие отвернулись от неё, но она продолжает работать и старается радовать зрителей.

«Снова я во всём виновата. Полстраны бухает дешманскую водку, а я с одним бокалом шампанского всем глаз мозолю. Сколько это будет продолжаться? Отстаньте уже от меня и от моей жизни. Как только нет тем для обсуждений, сразу о Волочковой вспоминают», — заявила экс-прима Большого театра.

Она подчеркнула, что все регалии заработала честным трудом и не обязана отчитываться перед кем-либо. Волочкова добавила, что уже всем всё доказала, а её недоброжелатели пускай сначала пройдут такой же путь, прежде чем писать гадости в её сторону.