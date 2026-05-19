Волочкова после операции нарушает предписания врачей и готовит новое шоу

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова после тяжёлой операции на ноге в немецкой клинике продолжает восстанавливать здоровье. Она уже трудится над новым шоу, но перед премьерой обязательно отправится на летние каникулы, о чеём сама рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам экс-примы Большого театра, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей надевать пуанты и выходить на сцену, но она начала нарушать предписания до заживления тела, чтобы поставить танцевальные номера. Однако после изнурительных репетиций балерину ждёт долгожданный отдых: уже в июле она полетит на Мальдивы.

«Я не расстраиваюсь и просто продолжаю пахать, потому что знаю, ради чего все эти жертвы», — подчеркнула звезда.

Напомним, в прошлом месяце Анастасия Волочкова даже расплакалась из-за проблем со здоровьем и невозможности танцевать. Балерина ждала от окружающих сочувствия и поддержки.