Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 14:32

Волочкова после операции нарушает предписания врачей и готовит новое шоу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова после тяжёлой операции на ноге в немецкой клинике продолжает восстанавливать здоровье. Она уже трудится над новым шоу, но перед премьерой обязательно отправится на летние каникулы, о чеём сама рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам экс-примы Большого театра, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей надевать пуанты и выходить на сцену, но она начала нарушать предписания до заживления тела, чтобы поставить танцевальные номера. Однако после изнурительных репетиций балерину ждёт долгожданный отдых: уже в июле она полетит на Мальдивы.

«Я не расстраиваюсь и просто продолжаю пахать, потому что знаю, ради чего все эти жертвы», — подчеркнула звезда.

Анастасия Волочкова впервые после операции снялась обнажённой в бане
Анастасия Волочкова впервые после операции снялась обнажённой в бане

Напомним, в прошлом месяце Анастасия Волочкова даже расплакалась из-за проблем со здоровьем и невозможности танцевать. Балерина ждала от окружающих сочувствия и поддержки.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar