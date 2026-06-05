«Болезнь выкручивает пальцы»: Барбара Брыльска в свой юбилей рассказала о тяжёлом недуге

Неизлечимая болезнь, мучительные физические боли и стремительно прогрессирующая потеря памяти омрачают дни польской актрисы Барбары Брыльской, которой сегодня исполнилось 85 лет. О том, что она вынуждена справляться с недугами в полном одиночестве, именинница рассказала в беседе с изданием «Абзац».

«Я очень много забываю, всё больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать. Лечиться бесполезно, это не поможет», — поделилась она.

Знаменитость разъяснила: единственное, что ждёт её в финале возрастного недуга, — это кончина, а из-за перманентных мучений она мечтает лишь о спокойствии и крепком самочувствии. Из-за ухудшившегося состояния юбилярша практически перестала выходить из своей квартиры, где влачит дни в одиночестве, а единственным живым существом, разделяющим с ней быт, выступает питомица по кличке Малютка.

Брыльска вдобавок пожаловалась, что практически все её старые товарищи уже покинули этот мир, так что из родных ей остались лишь взрослый сын и внуки, а больше ничего на этом свете ей не надо.

Ранее сообщалось, что Брыльска перестала использовать русский язык. Причиной такого шага, как предполагается, стал страх артистки перед публичными высказываниями из-за невозможности их контролировать. Народная артистка России Лариса Лужина в разговоре с прессой заявила, что ей не очень хочется обсуждать эту тему. Она подчеркнула, что если коллега отказалась от языка, то пусть говорит на своём родном польском, и всем всё равно на это решение. Лужина добавила, что Брыльска была ей несимпатична ещё во время съёмок «Иронии судьбы».