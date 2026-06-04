Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской из Польши

Россиянка Мирра Андреева сыграет в финале Открытого чемпионата Франции с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, которая обыграла в полуфинале другую представительницу РФ Диану Шнайдер в двух сетах 7:6 (7:4 на тай-брейке), 6:4. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

Российская теннисистка записала в пассив две двойные и 36 невынужденных ошибок, но при этом активно выиграла 33 мяча. Её соперница отметилась 32 виннерсами, допустив 4 двойные и 17 невынужденных ошибок. Примечательно, что ни одной из спортсменок не удалось выполнить подачу навылет.

24-летняя Хвалиньская занимает 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На пути к финалу она обыграла Чжэн Циньвэнь, бельгийку Элизе Мертенс, гречанку Марию Саккари, француженку Диан Парри и двух россиянок — Анну Калинскую и Шнайдер. Она первая в истории теннисистка, добравшаяся до решающего матча РГ через квалификацию. В предварительных играх Хвалиньская обыграла француженок Алис Раме и Кароль Монне, а также Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Полька, в активе которой только три победы на турнирах WTA 125, в третий раз сыграла в основе «мэйджора», где ранее её лучшим результатом был выход во второй круг. Теперь же она гарантировала себе место в первой тридцатке рейтинга.

Мирра Андреева сегодня разгромила украинку Марту Костюк 6:1, 6:3. На пути к финалу 19-летняя россиянка (8-я ракетка мира) также обыграла француженку Фиону Ферро, испанку Марину Бассольс Риберу, чешку Марию Боузкову, швейцарку Джил Тайхман и румынку Сорану Кирстю.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале Шнайдер. Вторая ракетка Елена Рыбакина (Казахстан) в 1/32 финала уступила украинке Юлии Стародубцевой.

Финал состоится 6 июня. Матч должен начаться в 16:00.

Открытый чемпионат Франции, известный миру как «Ролан Гаррос», — единственный турнир Большого шлема на грунте и самый изнурительный в сезоне. Медленное красное покрытие, требующее колоссальной выносливости, превращает каждый розыгрыш мяча в тактическую дуэль. Соревнования, основанные в 1891 году, проходят в Париже на стыке весны и лета на кортах, названных в честь героя Первой мировой — военного лётчика. Победителей определяют в пяти разрядах. Список абсолютных чемпионов возглавляют испанец Рафаэль Надаль (невероятные 14 титулов) среди мужчин и американка Крис Эверт (7 трофеев) — среди женщин. Российские теннисистки выигрывали «Ролан Гаррос» четырежды — в последний раз Мария Шарапова в 2014 году.

Призовой фонд турнира в 2026 году превышает 61,7 миллиона евро.