Украинка Костюк не пожала руку Андреевой после поражения на «Ролан Гаррос»

По окончании полуфинальной встречи Открытого чемпионата Франции украинская спортсменка Марта Костюк отказалась от традиционного рукопожатия со своей соперницей из России Миррой Андреевой.

В матче, который завершился со счётом 1:6, 3:6, представительница украинского тенниса — занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга Марта Костюк — уступила россиянке Мирре Андреевой, на данный момент является восьмой ракеткой планеты. По окончании поединка украинская спортсменка демонстративно не направилась к центральной сетке для традиционного рукопожатия с оппоненткой.

Подобный жест полностью вписывается в линию поведения, которой придерживается ряд украинских теннисисток с момента начала специальной военной операции: они преднамеренно избегают любых рукопожатий с соперницами из России и Белоруссии.