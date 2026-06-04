Украинка Костюк не пожала руку Андреевой после поражения на «Ролан Гаррос»
Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Aurelien Morissard / АР
По окончании полуфинальной встречи Открытого чемпионата Франции украинская спортсменка Марта Костюк отказалась от традиционного рукопожатия со своей соперницей из России Миррой Андреевой.
В матче, который завершился со счётом 1:6, 3:6, представительница украинского тенниса — занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга Марта Костюк — уступила россиянке Мирре Андреевой, на данный момент является восьмой ракеткой планеты. По окончании поединка украинская спортсменка демонстративно не направилась к центральной сетке для традиционного рукопожатия с оппоненткой.
Подобный жест полностью вписывается в линию поведения, которой придерживается ряд украинских теннисисток с момента начала специальной военной операции: они преднамеренно избегают любых рукопожатий с соперницами из России и Белоруссии.
А ранее стало известно, что вторая россиянка 22-летняя Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах 3:6, 7:5, 6:0. В полуфинале, который состоится сегодня, Шнайдер сыграет с 24-летней полькой Майей Хвалиньской (114-я ракетка мира), которая ранее обыграла ещё одну россиянку Анну Калинскую.
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